O tombamento de um caminhão na BR-376 durante a madrugada, no sentido Santa Catarina, iniciou um mega congestionamento de ao menos 22 quilômetros, na manhã desta quinta-feira (21), na região metropolitana de Curitiba. Segundo a concessionária que administra o trecho, foi necessário um bloqueio para destombamento do veículo o que formou o mega congestionamento.

Como motoristas dormiram na pista esperando a liberação, esse transtorno pode ter ficado ainda maior. O congestionamento gigante é entre os quilômetros 624, em São José dos Pinhais, até o quilômetro 646, em Tijucas do Sul, ambos na região metropolitana de Curitiba, segundo a Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho.

Existe a suspeita de que motoristas tenham dormido dentro dos carros/caminhões por causa do congestionamento que se formou de madrugada. A orientação é que outros motoristas buzinem caso verifiquem um veículo parado.

Há relatos de pessoas que estão paradas por mais de 2 horas na pista. Segundo a concessionária que administra o trecho, não há faixas interditadas neste trecho citado acima. “Arteris diz que não tem acidente. Parados a mais de duas horas. Que descaso”, disse um motorista no perfil da concessionária no X, antigo Twitter.

Há um congestionamento também na Curva da Santa, trecho famoso por acidentes e bastante complicado da via

