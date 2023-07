Celulares, eletrônicos, perfumes, roupas, brinquedos, artigos para pesca e cosméticos estão entre os itens aprendidos pela Receita Federal que serão vendidos em Curitiba, no bazar beneficente promovido pela Maternidade Mater Dei. O evento será realizado nesta sexta-feira (7) e no sábado (8), no bairro Mercês. O bazar tem como objetivo arrecadar recursos para a maternidade.

A Mater Dei, em Curitiba, é a maternidade que mais realiza partos pelo SUS no Paraná, e a arrecadação com o bazar vai colaborar com seu custeio. “Visto que a maternidade é 100% SUS, esse bazar vem para fortalecer”, ressalta a Diretora Geral da Mater Dei, Ir. Iracema.

Para Ir. Iracema, o bazar beneficia não somente a maternidade, mas a sociedade como um todo. “A mercadoria oferecida para venda é de qualidade, assim como no comércio, mas com menor preço”, ressalta.

Até R$ 700 em compras por pessoa

Com início às 9h, o evento vai até às 16h. Para os interessados em participar é obrigatória a apresentação de RG e CPF do titular para entrada e realização das compras. Além disso, não haverá trocas dos produtos e os mesmos não possuem garantia.

As compras poderão ser realizadas com dinheiro, cartão de débito e crédito, além do QRCode que também poderá ser usado como forma de pagamento. Compras acima de R$100 podem ser parceladas em até 3 vezes no cartão de crédito. Não serão aceitos pix e cheque.

Cada pessoa tem direito a comprar até R$700,00 ou um único item acima desse valor.

Serviço

Bazar Beneficente da Maternidade Mater Dei

Local: Rua Jacarezinho, 1000, Mercês

Data: 7 e 8 de julho

Horário: das 9h às 16h

Realização: Mater Dei

Instagram: @materdeicuritiba

