Uma obra da Sanepar nesta quarta-feira (5) vai afetar o abastecimento em sete bairros de Curitiba. Trata-se de uma obra de melhoria no setor de distribuição de

Os bairros que podem ficar sem água são os seguintes: Fazendinha, Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel, Campo Comprido, Cidade Industrial e Mossunguê. O serviço será feito das 8h às 16h, e a normalização do abastecimento de água deve ocorrer de forma gradativa até as 8 horas da manhã de quinta-feira (6).

A Sanepar orienta que clientes com caixa d´água podem não sentir a paralisação no abastecimento.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

