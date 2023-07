Cenas medievais com pessoas arremessando pedras e paus contra um ônibus do transporte coletivo na noite de domingo (02), no bairro Água Verde, em Curitiba, provocou ferimentos em uma mulher. O caso ocorreu após a partida entre Athletico e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram torcedores do Palmeiras arremessando pedras, garrafas e pedaços de madeira em direção a um coletivo que estava parado na estação tubo Dom Pedro I, localizado na Avenida República Argentina. O ônibus destruído pelos marginais é da linha Pinheirinho/Rui Barbosa.

Após o vandalismo, os torcedores do Palmeiras saíram correndo em direção aos carros e fugiram. A Polícia Militar (PM) chegou a ser comunicada, mas quando chegou ao local, os vândalos já tinham ido embora.

Destruído!

Na manhã desta segunda-feira (03), a imprensa teve acesso ao ônibus para registrar o resultado. Janelas e portas quebradas, pedras e pedaços de pau no chão, um verdadeiro cenário de guerra. O prejuízo estimado pela empresa é de R$ 20 mil, fora o tempo que o veículo irá ficar parado para conserto.

Segundo informações da empresa de ônibus, uma mulher ficou ferida pelos estilhaços do vidro, mas não precisou de atendimento médico.

