Uma das principais vias de Curitiba vai ser fechada por duas semanas. A Avenida República Argentina vai ter bloqueio total da pista marginal a partir desta segunda-feira (03), às 9 horas, devido a obras de requalificação no entorno da Estação Pedro Gusso, no Capão Raso.

Segundo a prefeitura, o bloqueio é necessário para a implantação de meio-fio, travessia elevada e recuperação do asfalto. O local estará sinalizado e os motoristas precisam ficar atentos à alteração por um período de 15 dias.

A requalificação no entorno da Estação Pedro Gusso inclui melhorias no Largo Albino Vicco, em frente à Paróquia Santuário São José. Além de nova pavimentação em concreto na canaleta exclusiva do ônibus, o local está recebendo 3.800 m² de novas calçadas acessíveis, que privilegiam a locomoção dos pedestres, com recuperação do piso em petit pavê, faixa elevada para travessia de pedestres em frente à igreja e novas luminárias LED e manutenção do asfalto na via lenta.

As obras integram o conjunto de intervenções da prefeitura de Curitiba para a extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul), entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho. As melhorias acontecem a partir da Praça do Japão, no Água Verde, até o Terminal do Pinheirinho, no eixo de 7 quilômetros.

