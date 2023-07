A orla dos balneários de Matinhos, no litoral do Paraná, está cada vez mais bonita. O paisagismo feito na avenida beira-mar em todo o trecho que recebe melhorias está quase concluído e locais onde havia apenas pedras e asfalto quebrado pela força do mar, agora apresentam pistas de caminhada, calçada, bancos vegetação de restinga e palmeiras ornamentais.

Veja no vídeo abaixo, gravado pelo fotógrafo Almir Alves, da página Matinhos Agora, parceira da Tribuna, como avançam as obras no litoral.

Na semana passada o Governo do Paraná comemorou os 80% de conclusão do serviço, iniciado há um ano pelo Instituto Água e Terra (IAT) em parceria com o Consórcio Sambaqui, grupo de empresas responsável pelas obras, vencedor da licitação pública. O engordamento da faixa de areia já foi concluído.

O que falta fazer?

A obra agora se concentra em outros pontos da orla e em algumas ruas do município que estão recebendo a nova formatação de macro e microdrenagem. A construção dos guias-correntes da Avenida Paraná, por exemplo, atingiu 91,3%. Já os guias-correntes de Matinhos está em 76,9%. A urbanização de Caiobá chegou em 56% e a dos demais balneários a 52%.

A macrodrenagem está 67% concluída, com a microdrenagem, iniciada em maio, alcançando 6,13%. O plantio da restinga (68,8%) e o lançamento dos tetrápodes no Paraná Sul (66,6%) também precisam ser finalizados.

