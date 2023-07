Um vídeo divulgado pela concessionária Arteris Litoral Sul mostra o exato momento em que uma carreta faz um verdadeiro “strike” em outros 15 veículos que andavam lentamente na BR-376, em Guaratuba, no Paraná, neste domingo (02). O motorista da carreta aparentemente não conseguiu frear e bateu em vários carros, além de pelo menos outro caminhão. Seis pessoas ficaram feridas.

+ Viu essa? Obras na orla de Matinhos avançam; ruas, calçadas e paisagismo se destacam

Veja o vídeo do exato momento do grave acidente!

O acidente aconteceu às 11h19 deste domingo, na pista de descida da BR-376, KM 666. A pista já tinha sinal de alerta por um caminhão que pegou fogo mais cedo, em outro trecho da rodovia. O alto fluxo de veículos no local, famoso pela grande quantidade de acidentes, fez com que o engavetamento fosse mais extenso.

Duas pistas da BR-376 foram liberados por volta das 15h para desafogar o trânsito e diminuir o congestionamento.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!