Caminhão pega fogo e interdita BR-376 sentido Guaratuba

Um caminhão pegou fogo na manhã deste domingo (02) e interditou temporária e completamente a pista de descida da BR-376 em Guaratuba, litoral do Paraná. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido e não houve colisão. Provavelmente o caminhão pegou fogo após um superaquecimento dos freios.

Após o combate às chamas, uma das pistas foi liberada para o tráfego de veículos, pois o congestionamento já havia se formado no local. O veículo incendiado ficou no acostamento até sua remoção, que deve acontecer ainda neste domingo.

Os motoristas que precisam seguir na BR-376 até Santa Catarina precisam de cautela redobrada, já que equipes seguem trabalhando no local..

