Um acidente no fim da manhã deste domingo (02) envolveu uma carreta e outros 15 veículos no km 666 da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O sentido sul Santa Catarina chegou a ficar interditado, e provocou mais de dez quilômetros de congestionamento. Uma pessoa teve ferimentos considerados moderados e outras cinco ficaram feridas levemente.

Segundo testemunhas, uma carreta desceu a via atingindo sete carros, provocando um “strike”. A preocupação de pessoas presas nas ferragens provocou o deslocamento de equipes de socorristas ao local. Corpo de Bombeiros e agentes da concessionária Arteris Litoral Sul já atuam na região.

+ Leia também: Caminhão pega fogo e interdita BR-376 sentido Guaratuba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que é para que os usuários evitem a descida da Serra neste momento, como alternativa é possível fazer o último retorno no km 654 para evitar o trecho interditado

Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul 10 recursos (viaturas, ambulâncias e demais veículos) estão mobilizados atendendo à ocorrência, além de equipes da PRF e Corpo de Bombeiros em apoio. No momento, está sendo feita a limpeza da pista para posterior liberação da rodovia em condições seguras, o que deve ocorrer nas próximas horas.

