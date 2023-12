Amigos do HC promovem bazar com peças a partir de R$2,50

Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, a Associação dos Amigos do HC promove um bazar em Curitiba com peças de vestuário feminino e masculino, calçados, lenços, bolsas, cintos e diversos acessórios. Todos os itens estarão com valores promocionais, a partir de R$ 2,50. Os produtos vendidos são semi-novos e usados, doados pela comunidade.

Todo o valor arrecadado com as vendas do bazar será revertido para o Centro de Neuropediatria (CENEP) do Hospital de Clínicas da UFPR. Inaugurado em 1999, o espaço atende cerca de 1.500 crianças com problemas neurológicos mensalmente. Além de pacientes de Curitiba e Região Metropolitana, o complexo também recebe pacientes de todo o Paraná.

LEIA TAMBÉM:

>> Galerias de Curitiba guardam histórias, segredos e restaurantes com pratos imperdíveis

>> Avenida movimentada de Curitiba tem bloqueio para obras em ‘cratera’ gigante

O bazar vai acontecer dentro da loja dos Amigos do HC, no bairro Alto da Glória, das 9 horas às 17 horas, durante os três dias ou enquanto durarem os estoques. O atendimento será por ordem de chegada, sem limite de valor de compras. A orientação é para que os interessados cheguem cedo.

Serão aceitos pagamentos por pix, dinheiro e cartões de débito e crédito.

Grande Bazar dos Amigos do HC

Data: 6, 7 e 8 de dezembro

Horário: das 9 horas às 17 horas

Endereço: Rua Agostinho Leão Júnior, 336, Alto da Glória – Curitiba (loja dos Amigos do HC)

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Novidade Novo supermercado em Curitiba tem novidades e espaço exclusivo! Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!