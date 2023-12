"Joias" do Centro

Depois da aventura na Galeria Asa com lendas urbanas e com céu azul, nada como encontrar o caminho em um corredor que leva para ambientes misteriosos e bem apimentados. Em um circuito que um dia teve um autorama imenso – o maior de Curitiba – que atraía crianças e adultos, que passavam horas no comando de um carrinho azul, preto, vermelho ou amarelo.

Com duas entradas para a Galeria General Osório, uma pela praça com o mesmo nome e a outra para a Rua Dr. Carlos de Carvalho, o imóvel é considerado um dos pontos comerciais mais antigos de Curitiba. O corredor comercial é uma construção do século 19 e foi adquirido pelo empresário Antenor Demeterco, da família fundadora da rede de supermercados Mercadorama, há mais de 40 anos.

Ao caminhar pela galeria, não tem como não lembrar do antigo autorama que ficava no centro do espaço na década de 1990. Era ali que crianças e adultos passavam horas, tendo em apenas um corredor, barbeiros das antigas e loja de guarda-chuva ou sombrinhas. Aliás, a Márcia Wolff Stanczyk, segue na ativa com a Sombrinha Ideal, que funciona no endereço há mais de 40 anos.

Culinária mundial

Sem o autorama, que dizem que foi parar no Shopping Estação por algum tempo, a parte central da galeria virou uma praça de alimentação. Restaurantes servindo refeições coreanas, nepalesas, italianas e brasileiras ajudam a levar diariamente mais de 500 pessoas ao local no período do almoço, em uma verdadeira reunião mundial em torno da mesa. Vale conhecer!

No “coração” da Boca Maldita

Localizada no coração da capital, na Avenida Luiz Xavier, há 65 anos, a Galeria Tijucas, abraça o curitibano e o turista. Em uma localização privilegiada, está no centro da Boca Maldita, ela é espaço de manifestações, protestos e apresentações culturais, que representam as transformações pelas quais passaram o país.

A conclusão da Galeria Tijucas data de 1958, decorrente de um projeto incorporado pelo empresário e ex-prefeito de Curitiba Ney Leprevost e comercializado pela Construtora Nacional. Em seus 70 metros lineares de corredor, a Tijucas concentra em torno de 1,3 mil m² de área comercial, tendo em média, a circulação de 10 mil pessoas por dia. São 430 salas comerciais, 30 lojas no térreo e 160 apartamentos nos 30 andares.

João Gomes da Silva, é uma espécie de capitão da ala residencial. Uma das suas atribuições é estar atento com o elevador e com as correspondências. “Eu adoro esse lugar, conheço muitas pessoas, volta e meia passa uns malucos gritando por aqui, é bacana. Estou há 19 anos dando bom dia para todos, sem pensar se aquele é advogado, médico ou mesmo alguém sem estudo. A democracia aqui domina”, afirmou João Gomes.

Entre relojoarias antigas e lotéricas, na Galeria Tijucas, tem o tradicional Kibe da Boca. Quer passar o dia ouvindo causos, boas histórias e gente da melhor idade reunida, a lanchonete é “o canal”. Além disso, experimente as esfirras com um limãozinho!

