A Avenida General Mário Tourinho, no Campo Comprido, tem bloqueios no trânsito para a realização de serviços de reparo em uma erosão de grande porte, em uma “cratera” em um trecho da calçada. A partir desta terça-feira (5) duas faixas da General Mário Tourinho (a faixa exclusiva de ônibus e uma adjacente) ficarão bloqueadas, no trecho entre a Rua Abrão Lerner e Rua Ângela Ganz, numa extensão de 70 metros. Já na Rua Abrão Lerner o bloqueio será total, em toda a extensão da via. Veja abaixo fotos da “cratera” e das obras na região.

A previsão inicial, segundo a Prefeitura de Curitiba, é de que os bloqueios durem cerca de duas semanas. O local está sinalizado pela empresa executora do serviço e os motoristas precisam ficar atentos ao circular na região. A opção de desvio para o bloqueio da Rua Abrão Lerner é acessar a Rua Lourenço Gbur, no cruzamento com a Rua Carlos de Carvalho, até a Rua Vicente Machado.

Cratera se formou após as chuvas de novembro.

Escavação na pista

A interrupção do tráfego é necessária para a execução e escavações nas vias, para correção da estrutura de drenagem e da rede de esgoto da Sanepar, afetadas pelas fortes chuvas do final de novembro. Desde então, a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Sanepar trabalham em parceria para restabelecer as condições do passeio e da via.

Região em obras

Foto: Gabriel Ekermann Fiori/SMCS Foto: Gabriel Ekermann Fiori/SMCS Foto: Gabriel Ekermann Fiori/SMCS Foto: Gabriel Ekermann Fiori/SMCS

Na General Mário Tourinho a escavação deve atingir dez metros de profundidade, enquanto na Abrão Lerner a expectativa é chegar a oito metros. Máquinas de grande porte e a movimentação das equipes de trabalho vão exigir a mudança no trânsito para garantir segurança dos motoristas e dos trabalhadores.

Conforme a prefeitura, uma equipe do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas iniciou a intervenção para manutenção da estrutura de drenagem em 20 de novembro, após uma forte chuva ter provocado o rompimento dos tubos da galeria de águas pluviais e da rede de esgoto da Sanepar.

