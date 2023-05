A Estrada da Graciosa (PR-410) está fechada para a passagem de veículos. O bloqueio ocorreu na manhã desta quarta-feira (31), devido ao acúmulo de chuva na região nas últimas horas, o que poderia provocar acidentes devido ao piso escorregadio.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), o trecho histórico que liga Curitiba ao litoral do estado foi fechado às 10h. A previsão de liberação é para às 9h de quinta-feira (1º).

Últimos bloqueios

Em 2022, a passagem de veículos foi totalmente bloqueada devido à queda de duas barreiras, no trecho entre os quilômetros 8 e 12 da rodovia, e de uma rachadura de cerca de 50 metros no asfalto, no km 7.

Outra ocorrência foi em abril, quando a Graciosa chegou a ficar fechada por 12 horas por conta da sequencia de chuva.

BR-277 com problemas!

Lembrando que a BR-277, alternativa para o trajeto da estrada da Graciosa, segue com interdição parcial para a retirada de uma carga que vazou pela pista. Desde sábado equipes estão trabalhando no local para a limpeza.

