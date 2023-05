O ex-vereador de Curitiba, Edson do Parolin (PSDB), foi preso na terça-feira (30) por porte ilegal de arma de fogo. A ação, coordenada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), encontrou a arma com a numeração raspada com o ex-parlamentar.

Segundo informações da PCPR, a operação ocorreu em Curitiba a na cidade de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, com o objetivo de investigar um homicídio ocorrido no começo de maio. Outro homem, de 53 anos, foi preso preventivamente pelo crime.

A Polícia Civil foi até a residência alvo da operação apurar se a arma utilizada no crime poderia estar no local. O ex-vereador estava no local e a polícia realizou a prisão por porte ilegal de arma de fogo.

Ressaltando que o ex-vereador foi preso por porte ilegal de arma de fogo e não pela investigação do crime em si.

Três mandatos de vereador

Ex-vereador Edson do Parolin foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Foto: Divulgação/Câmara de Curitiba.

Edson do Parolin foi vereador por três legislaturas seguidas em Curitiba. Em 2020, concorreu ao cargo mais uma vez, mas não se reelegeu.

E aí, ex-vereador?

A Tribuna do Paraná tenta contato com o jurídico do ex-vereador.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!