A interdição parcial da BR-277, no sentido Paranaguá, no Litoral do Paraná, chegou nesta terça-feira (30) ao terceiro dia de congestionamento. A fila de aproximadamente cinco quilômetros ainda é resultado do tombamento de um caminhão com leticina de soja no km 42.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes da Ambipar realizam um processo de descontaminação da estrada e da vegetação. A limpeza vai durar todo o dia, existindo a previsão de liberação de faixa 02 para o fim da tarde.

A Ambipar é uma empresa especializada em gerenciamento de crises e atendimento a emergências envolvendo acidentes com produtos químicos e poluentes que afetem a saúde, meio ambiente e o patrimônio.

O acidente!

O tombamento ocorreu no sábado, e desde então equipes trabalham para liberar totalmente a via. Nessa madrugada desta terça, o container onde a carga estava colocada foi retirado do local. Um guindaste foi utilizado para deslocar parte do caminhão.

Motoristas que trafegam pela 277 precisam de muita paciência. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

