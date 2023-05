Caminhão tomba e interdita pista de descida da BR-277 sentido praias

Um caminhão carregado com leticina de soja tombou na manhã deste sábado (27), na BR-277, próximo à Morretes, no sentido Litoral, provoca a interdição total da rodovia. São mais de 16 quilômetros de fila, sem previsão de liberação. O motorista não ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu próximo das 7h, e o motorista não provocou outra colisão antes de tombar em um trecho reto.

A PRF aconselha aos motoristas de veículos pequenos que desejam seguir ao litoral do Paraná, que a melhor alternativa é a BR 376. E aos veículos de grande porte que seguem ao Porto, o aconselhável é parar em posto ou ponto de apoio e aguardar a liberação da rodovia.

