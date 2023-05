Comandante-geral da PM pede fiscalização de todas as viaturas

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Sérgio Almir Teixeira, enviou um boletim geral nesta sexta-feira (26) para os comandantes intermediários, chefes e diretores da corporação que fiscalizem todas as viaturas. A medida visa proibir quaisquer outras placas ou sobreposição às placas originais dos carros oficiais.

A ordem de fiscalização foi elaborada após denúncias recebidas pela própria Polícia Militar, que notou o uso de placas sobrepostas às placas originais das viaturas.

O comandante usou como justificativa o Código de Trânsito Brasileiro, que determina a identificação dos veículos, incluindo viaturas policiais militares, com placas dianteiras e traseiras nos modelos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

