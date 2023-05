Vizinhos da região do bairro Jardim das Américas, em Curitiba, presenciaram cenas de tortura e humilhação de estudantes universitários durante toda a manhã desta sexta-feira (26). Testemunhas, ouvidas pela reportagem da Tribuna, presenciaram e gravaram cenas de um trote violento.

“Os veteranos batiam, tapas na cara, esfregavam animais mortos, deixavam de quatro no chão. A minha vizinha chegou a vomitar presenciando isso. Ela ameaçou chamar a polícia e eles nem se importaram. Tiraram sarro, dizendo que poderia chamar porque não aconteceria nada”, relatou uma moradora da região.

Nas imagens, aproximadamente 40 estudantes participam do trote. A maioria deles estão de quatro no chão, com poucas roupas. Jovens com o rosto escondido por roupas e máscaras jogam produtos em cima desses estudantes que estão abaixados. Meninos e meninas participam do trote. Não há identificação da universidade ou do curso dos estudantes envolvidos no vídeo.

A reportagem da Tribuna entrou em contato com a Polícia Militar, que por sua vez informou que não houve nenhum registro de ligação via 190 relatando a situação. A Polícia Civil, por sua vez, informou que não foi notificada.

UFPR faz declaração sobre o caso

Confira a nota da Universidade Federal do Paraná na íntegra:

“A UFPR declara que assim que foi acionada, no início da tarde de hoje, sobre um trote violento que ocorreu fora do campus da instituição, já abriu processo de investigação na Pró-reitoria de Assuntos Estudantis, para apurar os fatos e as possíveis pessoas envolvidas.

A UFPR reforça que é contra qualquer ato de discriminação ou violência, seja ela física, verbal ou simbólica.

Na sequência da investigação, será aberto um processo disciplinar para as devidas responsabilizações, garantindo o amplo direito de defesa dos envolvidos. Nenhuma informação mais detalhada será repassada neste momento para não atrapalhar o processo de investigação.”

