Mais uma história do bilhete entregue por vizinhos ocorreu em Curitiba, desta vez com a influencer digital Elis Nebsniak, 28 anos. Ela recebeu um bilhetinho com um texto de uma vizinha incomodada porque ela usa biquíni e lingerie com a janela da residência aberta. A jovem mora em um condomínio no bairro Cachoeira. O bilhete apareceu há cerca de duas semanas e a influencer o postou nas redes sociais.

O texto do bilhete é direto e anônimo: “Vizinha, você pode fazer o favor de parar de ficar se exibindo sem roupas na sua janela. Ninguém é obrigado a ficar olhando para seus peitos e bunda. Grata”.

A influencer é conhecida nas redes sociais como Sexy Beatz DJ. O conteúdo postado por Elis é direcionado à adultos. “Quem me conhece sabe que a minha pegada é sensual. Faço sempre esses conteúdos com biquíni, lingerie. Faço no meu quarto, com a janela aberta pra ter uma iluminação melhor. Essa é a minha rotina diária”, contou a influencer ao portal G1 Paraná.

Ela diz que fecha a cortina quando vai aparecer algo mais explicito. “Quando vou fazer algo mais explícito, sempre fecho a cortina porque tenho bom senso. Porém, como se tratava de biquíni e lingerie, eu deixei a cortina aberta por conta da iluminação e porque não estava me exibindo, mas fazendo o meu trabalho nas redes sociais”, disse.

Carta mostra o recado da vizinha para a influenciadora de Curitiba. Foto: Reprodução.

Ao G1 Paraná, Elis contou que não sabe quem é a vizinha, mas que já viu o marido de uma das vizinhas espiando o trabalho dela.

Ainda o G1, ela disse que essa não foi a primeira vez que sofreu preconceito. “Fui impedida de entrar em um barzinho em Curitiba por causa da minha roupa. Eu faria uma apresentação lá como DJ, mas fui antes para jantar e acabei sendo barrada”, desabafou. A jovem era professora, antes de partir para o trabalho pela internet. Ela diz que também foi demitida sem motivo, após o início da carreira de influencer.

