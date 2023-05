Uma medida do governo federal deve baratear mais de 30 modelos de carros vendidos no Brasil, com preços de até R$ 120 mil. A iniciativa do governo, que vai reduzir 12% do valor de impostos no setor automotivo, foi anunciada na quinta-feira (25) e veio a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que quer o país oferecendo veículos a preços mais populares.

Em sites, o portal G1 Paraná fez um levantamento de quais veículos de montadoras chegam até o teto de R$ 120 mil. As montadoras pesquisadas são as que atuam no Brasil.

Na reportagem foi considerada a região de São Paulo e os preços iniciais sugeridos pelas montadoras em seus sites. Pelo menos dez empresas vendem carros de até R$ 120 mil. Veja a lista feita pelo G1 Paraná.

Carros de até R$ 120 mil

Fiat Mobi – R$ 68.990

Renault Kwid – R$ 68.990

Peugeot 208 – R$ 69.990

Fiat Mobi Track – R$ 72.290

Citroën C3 – R$ 72.990

Fiat Argo – R$ 79.790

Renault Stepway – R$ 79.990

Volkswagen Polo Track 2023 – R$ 81.370

Hyundai HB20 – R$ 82.290

Chevrolet Onix – R$ 84.390

Fiat Cronos – R$ 84.790

Volkswagen Novo Polo MPI 2023 – R$ 86.390

Renault Logan – R$ 89.560

Hyundai HB20 Sedan – R$ 91.890

Volkswagen Saveiro – R$ 94.490

Chevrolet Onix Plus – R$ 96.390

Toyota Yaris – R$ 97.990

Peugeot Partner Rapid – R$ 98.781

Fiat Strada Endurance – R$ 99.990

Fiat Pulse – R$ 100.990

Nissan Versa Sense 2023 – R$ 101.190

Peugeot 2008 – R$ 102.990

Chevrolet Spin – R$ 103.990

Volkswagen Novo Virtus – R$ 104.390

Fiat Strada Freedom – R$ 105.990

Citroën C4 Cactus – R$ 108.990

Fiat Cronos Precision – R$ 109.890

Nissan Versa Advance – R$ 110.490

Fiat Fiorino – R$ 111.990

Fiat Strada Volcano – R$ 112.990

Nissan Kicks – R$ 112.990

Renault Duster – R$ 112.990

Renault Oroch – R$ 115.900

Volkswagen T-Cross – R$ 116.550

Hyundai Creta – 116.560

Chevrolet Montana – R$ 118.690

Honda New City Sedan – R$ 118.700

Fiat Pulse Audace – R$ 119.990

Medidas para baratear os carros

O anúncio do novo pacote de medidas do governo federal quer reduzir o preço final dos carros para os consumidores.

As medidas incluem corte de impostos para reduzir o preço final de carro até R$ 120 mil em até 10,79%, adoção da taxa referencial (TR) como taxa de juros para projetos de pesquisa e inovação E R$ 4 bilhões em financiamentos em dólar por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (BNDES), voltados para empresas que trabalham com exportação.

O setor automotivo entende que as mudanças podem fazer com que os carros populares novos voltem a custar menos de R$ 60 mil.

