Frequentadores do Parque Barigui, em Curitiba, tiveram uma infeliz surpresa na manhã desta sexta-feira (26): uma capivara foi encontrada morta, com um marca de tiro, em uma das pistas de caminhada do parque. As capivaras são símbolo de Curitiba e convivem pacificamente com os frequentadores do local, mas esta, infelizmente, não resistiu após a brutalidade do “Matador de Capivara“. O animal estava com uma marca de tiro entre o peito e a barriga e morreu ali mesmo.

Segundo a frequentadora que buscou a Tribuna do Paraná para denunciar o crime ambiental, esta não é a primeira vez que uma capivara é alvo de tiros no parque. Segundo ela, que não quis se identificar, recentemente outra capivara também foi baleada, mas acabou morrendo numa área de mata, longe dos frequentadores.

Segundo o Delegado Guilherme Dias a Polícia Civil investiga o que pode ter ocorrido de fato com o animal. “Fomos informados sobre a morte desta capivara e acionamos o Instituto de Criminalística para realizar uma perícia e constatar a causa da morte da capivara e nossa equipe de investigação está a procura de câmeras e testemunhas que possam ter verificado o que aconteceu com esta capivara”, disse o delegado.

Recentemente a morte destes animais foi investigada em outro parque da região metropolitana de Curitiba. Capivaras filhotes podem ter sido vítimas de caçadores no Parque São José, em São José dos Pinhais.

O amor pelos curitibanos pelas capivaras é tão grande que o animal já foi até inspiração para um pastel no formato de capivara. Calma, não foi recheado com carne de capivara, era apenas o formado mesmo.

Matar capivaras é crime ambiental

O responsável por este crime ambiental pode ter que responder por um Termo Circunstanciado, além de um auto de infração no valor de R$ 1 mil. Caso a pessoa seja presa com a arma do crime, pode responder por porte ou posse ilegal de arma.

E aí, prefeitura?

Questionada, a prefeitura de Curitiba informou que uma equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente foi até o Parque Barigui, na manhã desta sexta-feira (26), para ajudar na necropsia da capivara que morreu no local.

“Todos os indícios indicam que o animal foi morto por tiros. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente também foi ao local e vai investigar o caso. A Prefeitura de Curitiba vai dar todo o apoio necessário às investigações”, disse a administração em nota.

Polícia Civil investiga

A Polícia Civil do Paraná informou que está investigando o caso. “A criminalística foi acionada, diligências estão sendo realizadas e a PCPR busca imagens de câmeras de segurança para auxiliar no andamento das investigações”, disse a Polícia em nota enviada à Tribuna.

Flagrou? Denuncie!!

ATENÇÃO – IMAGEM FORTE ABAIXO

