A rodovia BR-277, no Km 40, em Morretes, segue parcialmente interditada no sentido Paranaguá. Na manhã desta segunda-feira (29), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná, não há filas no local. Uma carreta carregada de lecitina de soja tombou na pista por volta das 7h de sábado, e o trânsito no local precisou ser bloqueado.

A carga da carreta precisou ser retirada, segundo informou a PRF, o que foi feito até a noite de domingo. O veículo segue no local, e a pista deverá ser novamente bloqueada par que um guindaste faça a remoção do caminhão que tombou.

A previsão é que este serviço seja feito ainda nesta segunda-feira, mas não há previsão de quando haverá a liberação total do trecho. A orientação é que os motoristas busquem outra opção de acesso ao litoral, como a BR-376.

