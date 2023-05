Duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas em um acidente registrado na noite deste domingo (28), no quilômetro 08 da BR-116, em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. Um veículo Uno trafegava na contramão quando bateu de frente contra um ônibus da empresa Penha, que fazia o trajeto Nova Prata (RS) para São Paulo capital.

Ao todo 18 pessoas precisaram de algum tipo de atendimento no local

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), logo após bater contra o carro o ônibus tombou em um canteiro lateral. As duas vítimas fatais estavam no ônibus e, entre as vítimas graves, o motorista do veículo Uno. Não houve bloqueio no trânsito e na manhã desta segunda-feira (29) o fluxo fluía normalmente.

Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal de Curitiba.

