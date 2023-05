Na trave! Uma aposta de Curitiba ficou a apenas um número de faturar o prêmio de R$ 45 milhões da Mega-Sena concurso 2596, sorteado na noite de sábado (27). O prêmio principal acumulou, mas os ganhadores com cinco acertos não vão ficar de mãos abanando: cada um deles vai receber R$ 64.445,75. Veja aqui os números sorteados.

A aposta de Curitiba ganhadora da quina da Mega-Sena 2596 foi feita na Bonanza Loterias, no bairro Orleans. Neste concurso, este foi o único ganhador com cinco acertos no Paraná.

Acumulou

O próximo concurso da Mega-Sena, de número 2597, será sorteado na quarta-feira (31), com prêmio acumulado estimado no valor de R$ 57 milhões.

Mega-Sena 2596

Aposta de Curitiba ganhadora com 5 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR BONANZA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$64.445,75

