Se você é fã de hambúrguer, fique sabendo que há um dia especial para esse lanche tão amado pelos brasileiros. Neste domingo (28), comemora-se o Dia Mundial do Hambúrguer. E para aproveitar a data da melhor maneira, nada melhor do que matar aquela fome com um belo hambúrguer. Prático e versátil, não é à toa que essa receita está entre as favoritas dos brasileiros.

Para entrar no ritmo de comemoração, separamos cinco lugares de Curitiba que servem hambúrgueres deliciosos, com variações que cabem em todos os gostos e bolsos. Confira:

Porks – Porco & Chope

A rede vai oferecer uma promoção especial de hambúrguer em dobro. Durante todo o dia, quem pedir qualquer hambúrguer disponível no cardápio do Porks vai ganhar outro igual. São cinco opções para se deliciar: Oldwest Burger, Porks Bacon Burger, Blues Burger, Cheese Salad e Sweet Home Alabama, todos preparados com carne de porco, a estrela da rede de restaurantes. A promoção é válida apenas para compras no balcão. Confira a unidade participante mais próxima de você no Instagram oficial da rede (@porks_brasil).

Bar Quermesse

Com 14 anos de história e conhecido pelo seu cardápio de comidinhas de boteco e receitas tradicionais brasileiras, o Bar Quermesse oferece deliciosas opções de hambúrgueres, entre elas o saboroso Quermesse Melt, preparado com hambúrguer caseiro de carne coberto por cheddar derretido, cebola no shoyu e cubos de bacon, acompanhado de batata frita (R$35). O bar está localizado na Rua Carlos Pioli, 513, no bairro Bom Retiro. Mais informações no perfil do Instagram (@barquermesse).

O Bar do Açougueiro

Com características únicas na cidade, o bar focado em churrasco conta com preparos deliciosos feitos na parrilha. Neste domingo, o destaque fica para o Burger com cheddar e bacon (R$ 35). O Bar do Açougueiro conta com duas unidades em Curitiba, no Água Verde (Av. dos Estados, 450) e no Batel (R. Saldanha Marinho, 1577). Mais informações nos perfis do Instagram (@obardoacougueiro e @obardoacougueiro_batel).

Bávaro – Chopperia & Hamburgueria

No Centro da cidade, a Rua 24 Horas abriga opções deliciosas a preços acessíveis para celebrar a data. No Bávaro – Chopperia e Hamburgueria, destaque para o Bávaro Bacon Burger, preparado com hambúrguer gourmet de 150g, queijo cheddar derretido, bacon crocante, alface e tomate + 150g de batata rústica (R$ 29,90). O Bávaro está localizado na Rua Visconde de Nácar – sem número. Mais informações pelo telefone (41) 3078-9777

The Oak Wine and Beer

Entre as pedidas do cardápio do The Oak, o Léo’s Burguer se destaca. O preparo leva um hambúrguer de 210 gramas de Costela Angus, rúcula, queijo, cebola e mostarda dijon, ideal para harmonizar tanto com as cervejas especiais quanto com vinhos. O The Oak fica na R. Visconde do Rio Branco, 1110 – Centro. Mais informações no Instagram @theoakwineandbeer.

