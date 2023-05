Hóspede denuncia condições de Hotel Social; prefeitura rebate acusações

Um lugar que deveria servir de estímulo ao retorno a vida social e ao trabalho, virou um problema para os frequentadores. Um dos cinco hotéis sociais que pessoas em situação de rua de 18 a 59 anos de Curitiba é alvo de reclamação., que envolve desde falta de higiene (infestação de ácaros e percevejos), até consumo e confusão causados pelo consumo de bebidas alcoólicas.

O Paraty, hotel localizado na Rua Riachuelo, 30, no Centro, atende 125 pessoas. As acomodações de caráter temporário possuem quartos coletivos, havendo entrega de kit de higiene pessoal, roupas de cama e banho, e cada um dispõe de armário individual para pertences pessoais.

Segundo um homem que chegou em março ao Paraty, e pediu para não ter o nome divulgado, a situação está precária. Dentro dos quartos, a maior luta ocorre durante a noite nas camas. “Está infestado de percevejos e ácaros. Toda noite, eu acordo de madrugada e mato em torno de 4 a 5 percevejos. Foi trocado o lençol, mas é da madeira da cama. Ele sai das frestas, estou cheio de marcas. Um rapaz foi embora por esse motivo. Dizem que foi feita a dedetização, mas não melhorou”, disse o rapaz que também informou que as cobertas não são trocadas pelos funcionários do hotel.

Ainda de acordo com o acolhido, o consumo de bebida alcoólica e mesmo de drogas têm ocorrido constantemente. Para ele, falta segurança no espaço, pois as pessoas não são abordadas como ocorre em outros espaços da cidade. “Já vi gente bebendo ou mesmo sob efeito de droga. Na entrada dos acolhidos, seguranças não abrem mochilas de acolhidos, só dão uma olhadinha, facilitando entrada de bebidas alcoólicas, drogas e até armas brancas, expondo ao perigo de todos”, comentou o denunciante.

Outra reclamação é quanto ao uso do banheiro, pois os acolhidos só podem utilizar no andar que ele está hospedado. “O banheiro localizado ao lado da sala de tv, é mantido fechado, obrigando os acolhidos que precisam usar sanitário a subir cinco andares, por exemplo, já que é proibido usar elevador”, completou o homem.

Insetos que incomodam moradores do Hotel Social da Rua Riachuelo, em Curitiba. Foto: Colaboração

E aí, prefeitura?

Em nota, a prefeitura informou que a limpeza e higienização do hotel é realizada diariamente conforme as normas estabelecidas, inclusive com retirada das roupas de cama e toalhas usadas pelos hóspedes.

“Além da limpeza diária, os hotéis sociais, assim como todas as unidades de atendimento da Fundação de Ação Social (FAS), passam por serviços de dedetização. Só este ano, Hotel Paraty recebeu três dedetizações, a última delas realizada há menos de 20 dias. Lembramos que algumas vezes esses vetores acabam sendo transportados e transmitidos pelo próprio público atendido”, disse parte da nota.

Quanto ao uso de bebida e droga, a FAS avisou que irá aumentar a vigilância após essa denúncia. “É feita a vistoria dos pertences, inclusive com uso de detector de metais, seguindo corretamente o que estabelece a função de segurança privada. Com a denúncia, será orientado para que haja reforço deste trabalho”, avisou a Fundação.

Quanto ao uso do banheiro, a FAS explicou que é uma orientação repassada aos acolhidos para que utilizem os sanitários nos quartos. “Todos os quartos dos hotéis sociais possuem banheiros para atendimento aos hóspedes. Com isso, a orientação é que usem os banheiros dos quartos que ocupam”, finalizou a nota.

O Hotel Social Paraty começou a funcionar nesta modalidade em 12/12/2022, sendo que gestão contratual do Hotel Paraty é feita pela FAS.

O serviço ofertado no Hotel é executado por empresa contratada por meio de licitação, e por ser gestora, a fiscalização dos serviços ofertados é feita pela FAS.

Em Curitiba, das 32 unidades de acolhimento, cinco funcionam na modalidade Hotel Social, que juntos ofertam 295 vagas. Três deles sob a coordenação da FAS e dois da Secretaria Municipal da Defesa Social.

Os hotéis sociais funcionam das 18h às 9h. Nestes espaços, os acolhidos dormem em quartos com banheiros e recebem jantar, que é servido das 18h às 21, além do café da manhã.

