Uma das áreas de escape da BR-376, que já salvou 28 vidas de uma única vez em um incidente ocorrido há um mês, vai passar por manutenção a partir desta segunda-feira (29). Serão cinco dias de trabalhos no km 667,3, em Guaratuba (PR), no sentido Santa Catarina.

LEIA MAIS – BR-277 sentido Litoral segue em faixa única após acidente com caminhão

De acordo com a Arteris Sul, concessionária que administra o trecho, serão realizados até o dia 02 de junho os serviços de substituição da cinasita, material de argila que absorve o impacto dos veículos. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, a manutenção do dispositivo poderá ser reprogramada.

LEIA AINDA – Mega-Sena 2596 milionária premia aposta de Curitiba; veja valor do prêmio

Área de escape do km 667,3 da BR-376. Foto: Reprodução/Arteris Litoral Sul

Centenas de vidas salvas

Esta área de escape foi inaugurada em novembro de 2019 e está localizada na descida da Serra do Mar, na ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Ao longo dos anos, foram mais de 370 vidas salvas em acidentes, como as dos passageiros de um ônibus vindo do Pará, que estava sem freio. Assista ao vídeo aqui!

Na ocasião, em abril deste ano, o motorista percebeu o problema e entrou na área de escape a 130 km/h, evitando com o auxílio do dispositivo, um grande acidente. No ônibus, 28 pessoas não sofreram nenhum tipo de ferimento.

Outras áreas de escape

Um pouco mais à frente, no km 671,7, está a primeira área de escape construída pela Arteris no Brasil, em 2011, também em Guaratuba. A outra está situada na Serra do Cafezal, em trecho sob concessão da Arteris Régis Bittencourt, no km 353 da BR-116/SP, em Miracatu/SP, sentido Curitiba.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!