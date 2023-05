BR-277 sentido Litoral segue em faixa única após acidente com caminhão

Após ficar seis horas completamente interditada ao trânsito no sábado (27), a BR-277 no sentido litoral do Paraná, está em faixa única neste domingo (28). Um caminhão carregado com carga de lecitina de soja tombou na pista no km 42, próximo a Morretes e provocou o derramamento do produto. O motorista não se feriu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a liberação total da rodovia vai ocorrer somente com a remoção do container que é acoplado ao caminhão. A cabine do veículo foi retirada ainda no dia do acidente. “A equipe irá avaliar o melhor momento para nova interdição total”, disse a polícia.

Vale reforçar que a retirada do conteiner vai provocar uma nova interdição, ainda sem data e hora para ocorrer. Com uma única faixa sendo utilizada, filas ainda são registradas na rodovia.

Caminhão tombou em linha reta na BR 277 na Serra do Mar. Foto: PRF

Orientações aos motoristas

A orientação da PRF é que veículos pequenos utilizem a BR-376 como via alternativa. Já para os veículos de grande porte que pretendem ir ao Porto de Paranaguá, a Policia Rodoviária Federal reforça que se dirijam a postos de combustíveis ou pontos de apoio para aguardar a liberação total da rodovia.

