Depois de 12 horas fechada, a Estrada da Graciosa foi reaberta ao tráfego neste domingo (9). O fechamento ocorreu devido ao acúmulo de chuva nos últimos dias, o que poderia resultar em acidentes. Como fica o tempo? Dá só uma olhada aqui na previsão!

A liberação foi determinada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), a partir das 10 horas. O trecho histórico foi bloqueado às 22 horas de sábado (8). Ainda segundo o DER/PR, não é permitido o tráfego de caminhões na estrada.

A Estrada da Graciosa, que liga Curitiba ao litoral do Paraná, chegou a ser fechada no mês passado para obras emergenciais de recuperação. A equipe da Tribuna do Paraná rodou pelos locais críticos de obras, no km 12 e km 8. A estrada estava totalmente interditada para os serviços de contenção de barreiras e por causa da chuva que havia caído na oportunidade

No local das obras, o volume de terra nos paredões da serra chegou a assustar por causa da quantidade. Vale ressaltar que, mesmo quando a estrada é liberada para o tráfego de veículos, o trânsito funciona o sistema de “pare-e-siga”. A viagem da capital à Morretes, no Litoral, costuma ser mais lenta do que o normal.

