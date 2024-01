A pista sentido litoral do Paraná da BR-277, em Morretes, foi interditada na tarde deste domingo (31) por conta de um acidente envolvendo dois carros no km 33. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Paranaguá.

LEIA MAIS – Incêndio em panificadora tradicional de Curitiba assusta clientes e vizinhos

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Ford Fiesta e um Palio Weekend se envolveram na colisão. Um dos motoristas ficou encarcerado e precisou ser resgatado. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para atender as vítimas.

VIU ESSA? Pai que desapareceu em Represa da RMC tem corpo encontrado pelos Bombeiros

A PRF ainda não detalhou como o acidente na BR-277 aconteceu. As vítimas tiveram ferimentos leves.

PRF alerta motoristas sobre condições da BR-277

Mais cedo neste domingo (31), a PRF alertou os motoristas sobre as condições da estrada na BR-277, na região da Serra do Mar. Como no local havia neblina e as pistas estavam molhadas, a polícia orientou os usuários a redobrarem a atenção no local.

Na manhã deste domingo foram registrados diversos acidentes no trecho, como dois capotamentos e duas saídas de pista.

Você já viu essas??

Com carinho 20 Mensagens de Ano Novo para você mandar no WhatsApp pra todo mundo! Novidade Badalada churrascaria de Curitiba abre filial em Balneário Camboriú Mega da Virada 2023 Fuja da fila! Saiba como apostar na Mega da Virada online