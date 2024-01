Um princípio de incêndio assustou clientes e moradores que vivem no entorno da Panificadora Aquarius Curitiba, estabelecimento tradicional da capital paranaense localizado no bairro Bacacheri. O acidente aconteceu durante a tarde de sábado (30).

De acordo com informações da panificadora, uma das fritadeiras começou a pegar fogo, mas o incêndio foi controlado rapidamente. Ninguém ficou ferido e o estabelecimento afirma que não sofreu nenhum prejuízo.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Uma equipe foi até o local, controlou o princípio de incêndio e orientou os funcionários.

A situação chamou atenção de quem passava pelo endereço na hora do fogo. Nas redes sociais, diversas pessoas comentaram que viram muita fumaça e sentiram um cheiro forte de queimado.

“Um cheiro insuportável de fio queimado e muita fumaça, que invadiram todos os apartamentos que estavam com a janelas abertas. Espero que estejam todos bem e que tenha sido apenas o susto!”, comentou uma internauta.

“Um dos poucos estabelecimentos comerciais que fica aberto o ano inteiro, acontecer isso bem na virada do ano. Tomara que ninguém tenha se machucado e nada de mais grave tenha acontecido. Gosto muito deste lugar”, escreveu outro cliente, nas redes sociais.

Após o acidente, a panificadora, conhecida por ficar aberta 24 horas, continuou com o atendimento normalmente. Neste domingo (31), o local também permanecerá aberto 24 horas.

