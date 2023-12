A Unidade de Pronto Atendimento do Boa Vista, uma das mais movimentadas de Curitiba, vai ficar fechada por 15 dias para reforma. Segundo a prefeitura o local passa por uma revitalização a partir de quarta-feira (3). A área da odontologia não será afetada e seguirá em funcionamento.

A Central do Samu 192 e as demais oito UPAs do município continuam realizando normalmente os atendimentos de urgência e emergência neste período, absorvendo a demanda da UPA Boa Vista.

Casos leves também poderão ser atendidos via Central Saúde Já, pelo telefone 3350-9000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22 horas, inclusive nos feriados; e sábados e domingos das 8h às 20h.

Segundo a prefeitura de Curitiba serão feitos pequenos reparos e manutenções gerais, como revisão hidráulica, revisão elétrica e manutenção preventiva nos equipamentos.

Endereços das demais UPAS que seguem em atendimento:

• UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

• UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

• UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

• UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

• UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

• UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2,590, Boqueirão.

• UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1883 – Fazendinha.

• UPA Sítio Cercado: Rua Dr. Levy Buquéra, 700

