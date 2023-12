Desde 2008, quando a Mega da Virada foi criada com o concurso 1035, oito apostas do Paraná já ganharam o prêmio principal da premiação mais sonhada de todas, segundo dados da Caixa Econômica Federal. A última vitória dos paranaenses foi em 2018, quando duas apostas de Curitiba e Campo Mourão levaram parte do prêmio.

A capital paranaense já teve vencedores em dois anos. Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) também garantiram parte do prêmio desejado por muitos brasileiros.

>> Mega da Virada 2023 milionária: 7 dicas para apostar e aumentar suas chances

Resultado da Mega da Virada 2023

Para esta edição, a Mega da Virada 2023 está com prêmio de R$ 570 milhões, se tornando o maior da história do concurso. As apostas custam a partir de R$ 5 e poderão ser realizadas até às 17 horas deste domingo (31). O sorteio acontecerá no mesmo dia, às 20 horas, e você acompanha o resultado da Mega da Virada 2023 aqui na Tribuna

Apostas do Paraná que já ganharam a Mega da Virada

2010: duas apostas venceram em Fazenda Rio Grande e Pinhais. Cada uma levou R$ 48.598.800,01;

2013: duas apostas venceram em Curitiba e Palotina. Cada uma levou R$ 56.169.465,02;

e Palotina. Cada uma levou R$ 56.169.465,02; 2017: duas apostas venceram em Rio Azul e São João do Triunfo. Cada uma levou R$ 18.042.279,04;

2018: duas apostas venceram em Campo Mourão e Curitiba. Cada uma levou R$ 5.818.007,36.

Além das apostas físicas, realizadas nas lotéricas, também é possível fazer jogos de forma online, pelo site da CAIXA ou pelo aplicativo Loterias CAIXA, fugindo assim das filas.

Números mais sorteados na Mega da Virada

De acordo com a Caixa, os números mais sorteados nas edições da Mega da Virada são:

10 (sorteado 5 vezes);

05 (sorteado 4 vezes);

03 – 20 – 33 – 34 – 36 – 58 (sorteados 3 vezes);

02 – 04 – 11 – 12 – 17 – 18 – 22 – 32 – 35 – 37 – 38 – 40 – 41 – 42 – 46 – 51 – 53 – 56 (sorteados 2 vezes).

Você já viu essas??

Com carinho 20 Mensagens de Ano Novo para você mandar no WhatsApp pra todo mundo! Novidade Badalada churrascaria de Curitiba abre filial em Balneário Camboriú Mega da Virada 2023 Fuja da fila! Saiba como apostar na Mega da Virada online