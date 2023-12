Sonhar não custa nada, mas dar uma chance pra sorte de mudar de vida e realizar todos eles, custa só R$ 5. Esse é o valor de uma aposta simples na Mega da Virada, o jogo de loteria que paga os maiores prêmios em dinheiro do Brasil. Neste ano, garante a Caixa – responsável pelo sorteio – o prêmio parte de R$ 550 milhões, ou seja, já é o maior da história das loterias.

Mas qual foram os maiores prêmios da Mega da Virada desde sua primeira edição? A primeira vez em que a Mega da Virada foi realizada foi em 2008, com o concurso 1035. Na ocasião, ninguém acertou os seis números e ainda não havia a regra de ser obrigatório o pagamento prometido. Neste caso, ninguém dividiu a bolada. Os acertadores de cinco dezenas ficaram com os valores correspondentes ao prêmio por cinco acertos.

A partir de 2009 o prêmio milionário não iria acumular, ou seja, se ninguém acertasse as seis dezenas, a bolada seria dividida entre os que acertaram cinco números. Mas, neste ano, duas apostas dividiram os pouco mais de R$ 140 milhões (R$ 72.450.747,46 para cada).

A partir daí, os prêmios só cresceram. Veja na tabela dos maiores prêmios da Mega da Vurada abaixo!

Ano Valor em R$ 2022 541,9 milhões 2021 378,1 milhões 2020 325,2 milhões 2017 306, 7 milhões 2019 304,2 milhões 2018 302,5 milhões 2014 263,2 milhões 2015 246,5 milhões 2012 244,7 milhões 2013 224,6 milhões

No ano passado o prêmio foi de R$ 541,9 milhões, maior do que o projetado inicialmente. Para chegar a esse montante, a Caixa considera o volume de apostas. Em 2022 foram realizadas 435,21 milhões de apostas, dando para a organizadora do concurso uma arrecadação de R$ 1.958.449.342,50.

Neste ano, dependendo do volume de apostas, o prêmio pode ser ainda maior, superando os R$ 600 milhões.

