Quer um palpite para a Mega da Virada? Conheça os números que mais saíram

As Loterias Caixa divulgaram quais são os números mais sorteados nas edições da Mega da Virada. Neste ano, na virada de 2023 para 2024, muita grana está em jogo. Cerca de R$ 570 milhões de reais serão sorteados no dia 31 de dezembro, pelo concurso 2550.

O valor estava em R$ 550 milhões, mas foi elevado pela Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelo sorteio.

De acordo com a Caixa, os números mais sorteados nas edições da Mega da Virada são:

■ 10 (sorteado 5 vezes);

■ 05 (sorteado 4 vezes);

■ 03 – 20 – 33 – 34 – 36 – 58 (sorteados 3 vezes);

■ 02 – 04 – 11 – 12 – 17 – 18 – 22 – 32 – 35 – 37 – 38 – 40 – 41 – 42 – 46 – 51 – 53 – 56 (sorteados 2 vezes).

Como jogar?

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 17h do dia do sorteio nas mais de 13 mil lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android. Os clientes da CAIXA também podem fazer as apostas pelo Internet Banking CAIXA. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 5.

