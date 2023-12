Fuja da fila! Saiba como apostar na Mega da Virada online

Com o prêmio da Mega da Virada avaliado em R$ 570 milhões, as lotéricas podem enfrentar um aumento significativo no número de apostas e inevitavelmente uma grande fila de espera para os apostadores. E se você é daqueles que não tem paciência para encarar uma fila, você pode optar pela aposta online. É possível fazer a “fezinha” na Mega da Virada pela internet.

E para os apostadores que quiserem tentar a sorte na modalidade online, pode optar pelo site da CAIXA ou pelo aplicativo Loterias CAIXA. Tire suas dúvidas a seguir.

Aplicativo Loterias Caixa

O aplicativo Loterias Caixa foi desenvolvido para trazer mais comodidade ao apostador. Pelo app Loterias Caixa, você pode apostar em diversas modalidades de Loterias, com exceção da Loteria Federal. Lembrando que para realizar a aposta, você deve ser maior de 18 anos.

Para utilizar, basta realizar o download do aplicativo na loja da Play Store ou na App Store. Realize seu cadastro, inserindo CPF e criando uma senha de seis algarismos.

Facilidade

De acordo com a Caixa, o apostador poderá realizar apostas para vários concursos com a opção “Teimosinha”. Além de poder escolher os próprios números para realizar a aposta ou deixar que o aplicativo faça a escolha aleatoriamente, por meio da opção “Completar com números aleatórios”, ou ainda com a “Surpresinha”, na qual os números ficam mascarados até a efetivação da compra. O pagamento mínimo das apostas é no valor de R$ 30 reais por compra e realizado com o cartão de crédito.

Saiba mais sobre o app da CAIXA clicando aqui!

Portal Loterias Online da CAIXA

Seguindo basicamente o mesmo padrão do aplicativo, o portal Loterias Online da Caixa também é outra opção para que o apostador fuja da fila na casa lotérica. Assim como na opção anterior, o apostador deverá ser maior de 18 anos e deverá concluir seu cadastro.

Após concluir o cadastro, o apostador deverá escolher a modalidade e realizar a aposta que poderá ser de diferentes maneiras: aposta simples (seis números, no caso da Mega-Sena); com mais números; escolher todos os números; apenas alguns e deixar o sistema preencher aleatoriamente o restante; ou ainda optar pela Surpresinha ou Teimosinha. Depois dessas definições, a aposta é finalizada clicando em “Colocar no Carrinho”.

Caso queira continuar apostando em outras modalidades, basta selecionar uma das opções que aparecem na parte superior da página, ou, se preferir encerrar a aposta, basta clicar em “Ir para Pagamento” ao lado direito da página. O valor mínimo de compra é o mesmo do aplicativo e o máximo é de R$ 945 por dia.

Até que horas posso apostar?

Para quem optar pela aposta online, deverá ficar atento para não perder o prazo. As apostas se encerram neste domingo (31) às 20h, horário de Brasília.

