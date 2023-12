O último dia de 2023 começou aterrorizante para os moradores do bairro Parolin, em Curitiba. Durante diversos confrontos, envolvendo criminosos e a Polícia Militar (PM) neste domingo (31), sete pessoas supostamente envolvidas com tráfico de drogas morreram. Toda a situação teria acontecido por conta da disputa de território entre traficantes da região.

LEIA MAIS – UPA movimentadíssima de Curitiba vai fechar; onde buscar atendimento? Confira

O caso começou por volta das 4h30, quando a PM foi acionada pelo telefone 190 para atender uma ocorrência que relatava cerca de 50 disparos de arma de fogo no bairro. Segundo informações repassadas pela polícia, ao chegar no local, as equipes do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) foram recebidas com disparos de arma de fogo de diversos calibres, incluindo fuzis. Dessa forma, começou o primeiro confronto e os envolvidos fugiram por um beco.

Muitos disparos de armas de fogo foram feitos no bairro. Foto: Divulgação/PMPR

Após troca de tiros, o 12º BPM acionou equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), que fizeram a conduta de patrulha em pontos distintos do bairro. Durante as buscas pelos suspeitos, três equipes entraram em confronto e cinco homens morreram.

De acordo com nota da PM, dos cinco mortos, quatro estavam armados com pistola e muita munição. Um deles estava com colete balístico e com pistola com dois carregadores do tipo caracol.

Segunda denúncia e mais mortes no bairro

Após os confrontos que resultaram em cinco mortes, a polícia recebeu uma nova denúncia de moradores, que relataram a presença de mais duas pessoas com armas e munições. Ao localizar a dupla, mais um confronto com as equipes policiais aconteceu.

Os dois homens também morreram, totalizando sete mortes nos confrontos que começaram na madrugada deste domingo. Nenhum policial ficou ferido.

Em novas buscas pela região, foram localizados ainda dois coletes balísticos com placa de cerâmica, dois kits “Roni”, que uma vez acoplado a pistola se transforma em arma longa.

Dinheiro, drogas e armamento aprendido pela PM após os confrontos. Foto: Divulgação/PMPR

Confronto iniciado por guerra do tráfico

O Tenente Jonas da Silva Amaral do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) da PMPR informou que o confronto começou por conta de uma disputa entre diferentes grupos do tráfico no Parolin.

“A guerra do tráfico é forte e é dividida. Durante a semana colocaram fogo em casas da região e na data de hoje, alguns indivíduos tentaram tomar esse ponto de volta. Por isso que vieram tão armados”, disse Amaral.

A PM informou que após os confrontos, a Polícia Científica foi até o local para fazer o levantamento de todos os detalhes das ocorrências. A quantidade exata de armas, coletes e munições apreendidas ainda não foi informada.

Em nota, a PM revelou que por conta das mortes nos confrontos, um Inquérito Policial Militar será instaurado para apurar o caso e, posteriormente, a situação será encaminhada ao Ministério Público.

Você já viu essas??

Com carinho 20 Mensagens de Ano Novo para você mandar no WhatsApp pra todo mundo! Novidade Badalada churrascaria de Curitiba abre filial em Balneário Camboriú Mega da Virada 2023 Fuja da fila! Saiba como apostar na Mega da Virada online