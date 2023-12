A manhã deste domingo (31) foi marcada por diversos acidentes na região da Serra do Mar, na BR-277, no trecho do litoral do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aconteceram dois capotamentos e duas saídas de pista.

A última ocorrência foi um capotamento no km 38, registrada por volta das 11h30. O trecho estava com neblina e chuva no momento do acidente.

Apesar das diversas ocorrência, a PRF informou que os acidentes foram sem vítimas. Apenas uma vítima de capotamento precisou ser socorrida ao hospital.

Serra do Mar: polícia alerta para neblina

A PRF orienta atenção aos motoristas que estão passando pela região da Serra do Mar, pois há neblina na região e as pistas estão molhadas.

