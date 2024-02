23 mil casas ficam sem luz após tempestade em Curitiba nesta terça

No escuro

A forte chuva que atingiu Curitiba e região metropolitana no início da noite desta terça-feira (27) assustou pela quantidade de trovoadas, pelas rajadas de vento e também pela pancada de água. A tempestade provocou o desligamento de 23 mil unidades consumidoras de energia na capital paranaense.

A previsão emitiu o alerta e a chuva veio com força no início da noite desta terça-feira (27) em Curitiba e região. A forte precipitação começou na região Sul da capital paranaense e aos poucos foi atingindo os bairros também ao Norte.

De acordo com o Simepar, as rajadas de vento em Curitiba chegaram aos 50 km/h no início da noite. A precipitação acumulada, até às 20 horas, foi de 17 mm em Curitiba, 18 mm em Pinhais, 20 mm em Fazenda Rio Grande, 4 mm em Colombo e 14 mm na Lapa.

