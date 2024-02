Chuva forte com trovoadas assusta Curitiba no início da noite desta terça

A previsão emitiu o alerta e a chuva veio com força no início da noite desta terça-feira (27) em Curitiba e região. A forte precipitação começou na região Sul da capital paranaense e aos poucos foi atingindo os bairros também ao Norte.

De acordo com o Simepar, as rajadas de vento em Curitiba chegaram aos 50 km/h no início da noite. A precipitação acumulada, até às 20 horas, foi de 17 mm em Curitiba, 18 mm em Pinhais, 20 mm em Fazenda Rio Grande, 4 mm em Colombo e 14 mm na Lapa.

O Instituto Nacional de Meteorologia havia emitido dois alertas de chuvas intensas para o Paraná. Os dois alertas, amarelo e laranja, também incluíram Curitiba e região metropolitana.

O calor de 28ºC da tarde desta terça deu lugar para a chuva e vento fortes. Com o temporal, a tendência, de acordo com a meteorologia, é de que a temperatura na capital aos poucos diminua.

Para quarta-feira (28), estão previstos 32 mm de chuva. A tendência segue a mesma desta terça, calor durante a tarde e chuva forte no início da noite. A máxima na capital para esta quarta-feira pode chegar aos 28ºC.

