Caminhão-tanque perde os freios e área de escape na BR-376 evita tragédia

Na manhã desta terça-feira (27), a área de escape no km 671,7 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, evitou a possibilidade de um acidente envolvendo um caminhão tanque que perdeu os freios e estava carregado com etanol.

De acordo com informações da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, a situação foi registrada por volta das 9h50, na pista sentido Santa Catarina. O veículo estava transportando 50 toneladas de etanol e adentrou 40 metros da área de escape.

LEIA TAMBÉM:

>> Rua em Curitiba é tomada por poeira e povo implora solução; “Vivemos em um lado obscuro”

>> Meteorologia emite alerta duplo de chuva intensa para Curitiba e região

A concessionária divulgou o vídeo de uma câmera de monitoramento que mostra o momento em que o caminhão entra na área de escape. Assista:

🚛Área de Escape evita acidente de caminhão tanque com 50 toneladas de etanol



Por volta das 09h50 de hoje (27), uma carreta tanque, que transportava 50 ton. de etanol adentrou 40 metros da Área de Escape no km 671,7 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido SC, após perdes os freios. pic.twitter.com/MynN83MgYj — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) February 27, 2024

Conforme postagem da Arteris, além de salvar vidas e manter a trafegabilidade da BR-376, a área de escape também foi importante para evitar riscos em relação ao produto perigoso, como um incêndio ou explosão, e a contaminação de recursos hídricos da redondeza.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos