A 4ª edição do “Hit 98FM“, projeto que incentiva talentos e valoriza talentos musicais de Curitiba e Região Metropolitana, já está recebendo inscrições no site da rádio 98 FM. A ideia da emissora líder em audiência é revelar um novo hit que irá tocar na rádio e terá a participação de Leo Chaves (ex-Victor e Leo).

O Hit 98FM é composto por etapas eliminatórias, ou seja, a fase inicial é composta por 24 músicas. Na segunda fase, apenas 12 músicas continuam disputando o concurso, e a que tiver um melhor desempenho, segundo o júri, passa para a terceira fase. Em meio as etapas do Hit 98FM, os candidatos farão apresentações e entrevistas no programa “Happy Hour’” 98FM, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h às 20h.

“Prepare-se para as fases em que teremos entrevistas, vídeos e interações com o público, pois uma boa performance ajudará a conquistar o público para aumentar os votos a seu favor’’, comentou João Santos, diretor geral da unidade rádios do GRPCOM, e integrante do júri artístico do Hit 98FM 2023.

Nas semifinais, seis artistas batalham para conquistar três vagas na final. É um dos momentos mais importantes do concurso. ‘”Não poupe esforços em impactar seu ecossistema para angariar votos. Depois de inscrito e aprovado para o projeto, você entra na fase de arregaçar as mangas e contar pra todo mundo que precisa de apoio. Haja com 2% Inspiração e 98% Transpiração’’, disse Rudy Assis, programador musical da 98FM.

Já a última fase do concurso é composta por três participantes que concorrem ao troféu do Hit 98FM, além de ter a sua música regravada com participação do cantor Leo Chaves. “Tenha em mente que tudo que você fizer ao longo do Hit 98FM é algo que está sendo plantado para sua carreira. Independentemente do resultado, o impacto que você e a sua música vão gerar na sociedade irão te motivar muito para seguir investindo em si e na sua carreira. Aproveite este combustível para decolar’’, valorizou o coordenador de programação da 98FM, Duka Pazdziora.

“Muito feliz”

O cantor Leo Chaves, da ex dupla Victor e Leo, foi jurado do The Voice Kids, da Rede Globo, e agora vai compor o júri do Hit 98FM na grande final. Além disso, Leo Chaves faz parte da premiação do concurso, pois o campeão vai regravar a sua música com participação especial do cantor. ‘‘Eu fiquei super feliz ao receber o convite para o Hit 98FM. Poder usar o legado que construí para incentivar novos talentos, com o intuito de abrir portas para novos cantores, em parceria com a 98FM é maravilhoso’’, afirmou Leo.

A atração especial do Hit 98FM fez questão de convocar o público para essa oportunidade única que a 98FM proporciona aos artistas de Curitiba e Região Metropolitana. Além da convocação, o cantor deu uma dica aos participantes.‘‘Eu sempre acreditei na identidade musical, ter uma identidade forte. Tudo que é mais original é mais sustentável e duradouro. Se você quer ter uma carreira mais longa, você deveria buscar trazer algo com sua a cara e com o que sente. Para isso, esteja conectado com a sua”, disse Leo Chaves em entrevista para o site da 98.

Vencedores das últimas edições

O Hit 98FM já revelou grandes talentos. Gabriel Tavares e Vini, foram os primeiros vencedores do concurso. A dupla se consagrou no Hit 98FM de 2020 quando gravaram a música ‘Verdade Nua e Crua’ com participação de Diego e Victor Hugo.

Já em 2021, foi a vez de Alan e Cawana vencerem – a dupla gravou com o cantor Felipe Araújo a música “Décima Primeira Vez”. Por fim, os vencedores mais recentes foram Laís Duarte e Mafort, campeões da edição 2022. A dupla estourou ao gravar com a dupla Guilherme e Benutto, a música ‘Vibe Sem Amor’.

Como fazer a inscrição?

A inscrição via site da 98 FM começou no dia 1º de setembro e segue até dia 06 de outubro de 2023. A principal premissa é residir em Curitiba ou na Região Metropolitana. Podem participar do concurso artistas individuais ou bandas musicais com no mínimo um integrante artista, todos maiores de 16 anos de idade.

Será válido apenas uma inscrição por artista/banda. Caso tenha mais de uma, somente a primeira inscrição será avaliada. No formulário de inscrição, o participante deverá enviar a música. Veja mais informações aqui!

