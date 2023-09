Uma imagem no céu de Matinhos, no Litoral do Paraná, deixou moradores intrigados neste fim de semana. Uma luz com grande brilho se movimentou durante a noite e os comentários na cidade davam conta que poderiam ser objetos voadores não identificados, mais conhecidos como OVNIs. Estas situações, agora, são chamadas por pela NASA como de “fenômenos aéreos não identificados”. Afinal, o que era?

A imagem foi postada pela página Matinhos Agora, no Facebook, atraiu vários comentários. Pessoas relataram que viram a mesma imagem em outros pontos do Paraná, como em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, e também em Castro, na Região dos Campos Gerais. Assista o vídeo abaixo!

Para tentar descobrir o motivo, a Tribuna do Paraná conversou com o ufólogo e pesquisador Paulo Roberto. Segundo ele, no vídeo divulgado não dá para confirmar com exatidão se realmente é um OVNIs.

“A qualidade não é das melhores. Seria importante avaliar as imagens utilizando recursos de calor. Observei algo comum, que são alterações de forma e tamanho, parece que as luzes pulsam e mudam, o que nas imagens congeladas parecem ser imagens diferentes. No caso dos OVNIs, a velocidade não muda”, disse o ufólogo.

Ainda sobre o assunto, Paulo Roberto relatou que seria importante avaliar outros aspectos como o vento, tempo de permanência e local em que foi avistado. “Teria que avaliar outros aspectos, se o vento estava para qual lado, se estava em cima do mar ou na cidade, quanto tempo ficou e como desapareceu. Tenho muitos relatos coletados, e hoje faz eu afirmar que uma grande parte das aparições e acontecimentos são reais, no entanto a maior parte são avistamentos, os vídeos não têm a mesma qualidade que nossa visão”, completou Paulo.

