Em Curitiba já é possível encontrar várias opções de cursos para pilotos de drone. O equipamento que surgiu como uma espécie de ‘passatempo’ ganhou notoriedade e espaço para explorar uma área nova no mercado de trabalho, abrindo as portas para profissões que ligam a tecnologia com diversos segmentos, como agricultura, meio ambiente e a vida urbana.

Entrando no conceito de Indústria 4.0 e de profissões do futuro, o mercado global de drones tem uma previsão de crescimento anual de 13,8% entre 2020 e 2025, indo de uma receita de US$ 22 bilhões com perspectiva de chegar a US$ 43 bilhões, conforme uma pesquisa feita pela empresa alemã Droneii.

Piloto, professor e diretor da Drakon Escola de Avição, Danilo Zanoni explica como a profissão funciona e como é o mercado de trabalho. O profissional diz que são inúmeras as possibilidades do que fazer com o equipamento. Existem drones capazes de tirar fotos e fazer filmagens de festas, eventos esportivos, realizar monitoramentos de segurança e até mesmo fazer a pulverização em plantações. Todos os modelos e funções são explicados neste curso para piloto de drone em Curitiba.

Zanoni revela que a própria escola, que já atuava com pilotagem de aeronaves, decidiu investir nos drones quando viu que o comportamento do mercado estava mudando e a área estava crescendo. “Nós vimos que muita coisa já estava sendo substituída do avião para o drone, principalmente na parte de fotografia, mapeamento e acompanhamento de obras”.

Como é o curso para pilotagem de drone em Curitiba?

Com relação ao curso, o professor conta que na Drakon existe duas opções: o curso para pilotos iniciantes, voltado para todos os públicos acima dos 18 anos, e que dura três meses com aulas teóricas, que geralmente acontecem de segunda a quinta-feira, e atividades práticas aos sábados. A segunda opção é para um grupo mais específico, pois aborda somente drones de pulverização.

O especialista comenta que a metodologia varia conforme cada escola, mas que eles tratam o drone como uma aeronave e abordam como é o mercado de trabalho e a atuação dentro das regras do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), responsável por controlar o espaço aéreo, e da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que faz o registro do piloto e do equipamento.

E no caso da pulverização, as aulas também mostram o registro necessário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

O piloto assegura que todos esses registros são gratuitos e devem ser feitos para que o piloto e equipamento estejam legalizados e não corram o risco de ser multados pela falta de documentos.

Além disso, ele reforça que é importante as pessoas seguirem as normas e operarem o drone de forma correta para não afetar os outros tráfegos aéreos. “As vezes as pessoas não têm o conhecimento disso para operar legalmente”, diz

No curso de iniciante o aluno não precisa ter o próprio equipamento, é possível utilizar o da escola. Na Drakon, o curso custa R$ 2.400.

Quanto é o salário de um piloto de drone?

E como funciona o investimento e retorno financeiro? Zanoni explica que o salário vai depender de qual área o profissional atua. Ele conta que em filmagens de casamento, por exemplo, geralmente se cobra cerca de R$ 600 para uma ou duas horas de voo. Em um mapeamento de agricultura, o valor recebido pode chegar a R$ 12 mil e R$ 15 mil reais. “Já na pulverização o pessoal as vezes chega a ganhar R$ 140 por hectare”, relata.

De uma maneira geral, o professor diz que ficou surpreendido com a amplitude do mercado de trabalho. Segundo ele, já durante o curso muitos alunos encontram um emprego na área ou começam a montar a própria empresa. “De todos [os tipos de drones] o mais usado é para eventos, mas onde eu vejo maior crescimento é na área de pulverização e vigilância”, afirma.

Sobre os equipamentos, Zanoni descreve que existem diversos modelos diferentes e que cada um é voltado para uma área específica. “Como o mercado é grande tem vários modelos de drone para vários tipos de atuações diferentes. A gente compara muito com carro. [Por exemplo] eu quero fazer entrega, então é melhor um furgão. Eu quero fazer entregas pequenas, então é melhor uma moto. Os drones também são assim. São vários tipos para diferentes áreas”, exemplifica.

De acordo com o profissional, drones mais comuns custam em torno de R$ 3.500. Já um de pulverização, que é um dos maiores no mercado, custa em torno de R$ 300 mil.

Curso de drone para crianças em Curitiba

O mercado se apresenta tão promissor que tem empresa que já voltou o negócio para as crianças e adolescentes, como é o caso da Drone Kids School, fundada em 2017 em Curitiba. A empresa atende o público entre cinco anos e 18 anos e ensina como pilotar, montar e programar os equipamentos.

“O foco principal [da Drone Kids School] é usar os equipamentos como ferramenta pedagógica para contextualizar diversos outros conteúdos vistos em sala de aula, como Matemática, Ciências, Geografia e Artes. Outra questão que levamos em consideração é a introdução aos princípios tecnológicos como: Internet das Coisas (IOT), Inteligência Artificial (IA), Blockchain e Impressão 3D”, diz o CEO do empreendimento, Márcio Vieira.

Vieira comenta que a empresa oferece vários cursos e módulos, que são organizados conforme o calendário escolar ou no formato intensivo, como a Colônia de Férias. A escola também trabalha em projetos integrados com algumas instituições de ensino de Curitiba.

O ex-aluno Vicente de 11 anos já participou das aulas e aprendeu como o equipamento funciona. “Eu gostei bastante. A gente pilotava os drones, aprendia como fazer para levantar voo”, relembra.

O valor dos cursos varia conforme o formato aplicado, mas a média de custo é entre R$ 1.500 e R$ 3 mil anuais.

