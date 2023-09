Novo Inter 2 de Curitiba: edital prevê obras no Uberaba e Hauer

A Prefeitura de Curitiba publicou novo edital do Projeto Inter 2 – o terceiro em processo licitatório – para obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Neste novo pacote de obras, estão previstas intervenções em 11 mil metros de requalificação viária entre os bairros Uberaba e Hauer, além de uma ponte sobre o Canal Belém, ligando as ruas Guiroku Gastão Ayabe e Alcino Guanabara.

O valor do orçamento do edital é de R$ 141 milhões, e o prazo para execução das obras de terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentação, sinalização vertical e horizontal, iluminação, rede de distribuição aérea, rede de fibra ótica, semaforização e paisagismo é de 540 dias, a partir da assinatura do contrato com a empresa ou consórcio vencedor.

Serão realizadas intervenções nas ruas:

Oliveira Viana,

Prof. João Soares Barcelos,

Carlos de Laet,

Bartolomeu Lourenço de Gusmão,

Cel. Francisco H. Dos Santos,

José Rietmeyer,

Julio Cesar Ribeiro de Souza,

Flávio Mariano Ribas,

Guiroku Gastão Ayabe,

Alcino Guanabara,

Roberto Hauer,

Pedro Locatelli Junior,

Cel. José Carvalho de Oliveira,

Capitão Zeppin

e no entorno da Estação Salgado Filho e Av. Sen. Salgado Filho.

Empresas ou consórcios deverão apresentar as propostas até o dia 30 de outubro de 2023, no Serviço de Protocolo da Secretaria Municipal de Obras Públicas, na Rua Emílio de Menezes, 450, no bairro São Francisco, em Curitiba. Os envelopes com proposta de valor e documentação serão recebidos até às 9 horas. A abertura está marcada para às 9h30 do mesmo dia, em sessão pública no mesmo local.

As informações do edital estão disponíveis para download na página Portal da Transparência de Curitiba, no ícone “Licitações”, ou junto à gerência de licitações da Smop ou ainda na Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag), na Rua Bom Jesus, 669, no bairro Cabral, em Curitiba. As informações e dúvidas sobre a publicação serão prestadas pela Comissão Especial de Licitações, pelo email utagBID@ippuc.org.br.

Programa

Além do edital publicado nesta semana, a PMC ainda tem abertos os processos licitatórios de outros dois lotes, para entrega de propostas até dias 9 e 17 de outubro.

O Projeto Inter 2 vai requalificar mais de 38 km de percurso do Inter 2 e do Interbairros II, com impacto em 28 bairros da capital. As obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba e têm financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

São US$ 106,7 milhões em recursos do BID, além de contrapartidas do município, para obras de requalificação do itinerário de linhas de alto carregamento de passageiros da cidade, com atendimento de 181 mil usuários/dia.

