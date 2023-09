A primeira unidade da rede municipal de ensino, a Escola Municipal Papa João XXIII, no bairro Portão, comemorou seus 60 anos neste sábado (16) com uma festa aberta à comunidade. Estudantes e suas famílias, além de ex-professores e ex-alunos participaram da comemoração, que contou com a presença da secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

Entre os ex-alunos estava a professora Débora Gabardo, mais conhecida como a Bruxa Guida, que é servidora da Educação. “Temos muito orgulho desta unidade e de suas ações, é uma escola pulsante. Hoje é dia de comemorar nossa educação, que não deixa ninguém para trás”, comentou a secretária, acompanhada do diretor Fabiano Pereira Medeiros, da vice Andreia Souza e da chefe do Núcleo o Portão, Suzana Galeazzi. “Valorizamos o passado, fazemos o presente e planejamos o futuro”, disse o diretor.

História

A escola foi inaugurada em 1963 pelo então prefeito Ivo Arzua. O nome da unidade foi uma homenagem ao Papa João XXIII, modernizador da Igreja Católica e incentivador do diálogo entre as religiões.

As festividades incluíram shows de talentos dos estudantes, apresentações de projetos de Robótica e dos ateliês Mãos na Massa e apresentações musicais, lém de brincadeiras para as crianças. Também participaram equipes da Secretaria Municipal da Educação e chefes de departamentos.

Atualmente, a rede muncipal de ensino conta com 185 escolas (três de educação especial), 232 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) nas dez regionais e 143 Centros de Educação Infantil (CEIs) contratados, que são instituições particulares atendendo vagas de crianças da rede municipal.

