Projeto prepara jovens de escolas públicas para o mundo do trabalho

Alunos da rede estadual de ensino estão tendo a oportunidade de aprender noções básicas do mundo do trabalho e, assim, ter mais chances de conseguir o primeiro emprego. No projeto “Esquenta”, realizado pela Gerar (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), os jovens colocam o currículo em dia, recebem instruções sobre marketing pessoal, planejamento de vida e como se portar na entrevista de trabalho, além de desenvolverem habilidades de comunicação e trabalho em equipe.

O projeto, realizado em parceria com a SEED (Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná), começou neste mês e segue até outubro deste ano em cerca de 10 escolas públicas de Curitiba. O objetivo é atingir 600 jovens.

A educadora da Gerar Marta Santos afirma que o Esquenta apresenta um universo novo para a maior parte dos jovens e traz confiança e otimismo para encarar os desafios profissionais. De acordo com ela, a principal dúvida costuma ser em relação à confecção do currículo profissional. “Através do curso, os alunos ficam bastante animados e se empenham bastante. É uma contribuição muito boa para a formação deles”.

O CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba) é uma das instituições que recebeu o projeto. A formatura aconteceu na semana passada, no dia 6 de setembro, após três dias de formação. No encerramento, o clima era de otimismo.

“O jovem hoje precisa se preparar para a empregabilidade. Apesar de nossos alunos estarem em cursos técnicos e já pensando na carreira, eles têm incertezas sobre como iniciar a vida profissional. O projeto da Gerar vem justamente ao encontro dessa necessidade. Por isso, é muito rico, porque esses jovens, a partir do momento em que realizam o curso, se veem mais preparados para encarar oportunidades e, assim, ter mais chances”, afirma a coordenadora de educação profissional do Núcleo Regional de Educação de Curitiba, Maira Paupipz Bacelar.

De acordo com a diretora auxiliar do CEEP, Ângela Maria Wolski Borille, é importante mostrar os caminhos profissionais para os jovens e orientá-los como devem se preparar para o mercado de trabalho. “É uma experiência muito válida para a formação. No colégio, estimulamos que eles busquem oportunidades e se cadastrem para vagas que possam enriquecem a formação deles, o que foi potencializado com o projeto Esquenta”.

Com apenas 14 anos, João Vitor Pitzak cursa Biotecnologia e já está de olho no primeiro emprego. Após participar do projeto, ele se sente mais seguro em procurar uma vaga. “O projeto foi maravilhoso e agora me sinto mais preparado, pois aprendemos a fazer currículo e sobre liderança, e como é a vida nas empresas. Vou levar muitos ensinamentos para meu futuro profissional”.

Beatriz Cristina Xisto Robertina, de 15 anos, está no 1° ano do curso de Edificações e afirma que, depois do Esquenta, se sente mais preparada para encarar o mundo do trabalho. “Muito legal e uma experiência nova em que fomos desafiados a trabalhar em equipe e saber como funciona a vida no trabalho”.

Maria Eduarda do Nascimento, de 15 anos, está no 1° ano do curso de Eletromecânica. Como principal aprendizado no Esquenta, ela destaca o trabalho em equipe. “O curso estimula o trabalho em conjunto e o entendimento mútuo. Além disso, desenvolve habilidades como falar em público e conter o nervosismo”.

