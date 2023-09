‘Castelo’ no Centro de Curitiba é o terror da vizinhança: lixo, ratos e até fezes

Um imóvel que parece um castelo está abandonado e causando reclamações no Centro de Curitiba. Fechado desde o começo do ano, disponível para locação ou venda, o espaço foi invadido por moradores em situação de rua, que destruíram a casa histórica, que por muitos anos foi lar de uma família. Veja fotos abaixo.

A antiga casa fica na Rua Visconde do Rio Branco, um dos locais mais movimentados da região central da capital. E mesmo com o entra e sai de pessoas nos comércios e nos prédios residenciais do entorno, pessoas em situação de rua utilizam a entrada do imóvel para se proteger, mas acabam sujando as escadas e o pequeno quintal do imóvel. Garrafas, pedaços de madeiras, sacolas, restos de comida e até fezes são encontradas e acabam atraindo insetos e ratos. No começo do ano, o Corpo de Bombeiros chegou a atender um incêndio com entulhos que poderia ter se alastrado para outros imóveis.

“É um cheiro insuportável, em dias quentes é quase impossível ficar ali. Tenho percebido moscas e mais moscas em casa. Infelizmente algumas pessoas não estão se importando, acho um absurdo”, reclamou uma moradora de um prédio que fica nas proximidades do terreno e que pediu o anonimato.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

“Uma situação delicada”

Segundo o proprietário do imóvel, ele foi ludibriado pelo antigo locatário de uma lavanderia que funcionava ali e isso resultou em um grande prejuízo. Com o fechamento da casa, ocorreu uma invasão de moradores em situação de rua que destruíram e furtaram objetos.

“Eu fui enganado, deixaram uma conta de água de R$ 22 mil e estavam roubando energia dos outros. Para retirar as pessoas de dentro do imóvel, gastei bastante dinheiro e depredaram a casa. Hoje tenho uma equipe de segurança que mantém desocupado o imóvel. Estou tentando alugar ou vender no estado que se encontra, entramos em conflito familiar para desmanchar a casa, pois tem muito amor envolvido e história. É uma situação delicada”, disse o responsável que pediu para não ter o nome divulgado.

Questionado sobre a sujeira na entrada do imóvel, o proprietário comentou que já foi notificado pela Prefeitura de Curitiba e que está tomando providências para realizar a limpeza. “Estou ciente dos problemas e estou procurando soluções”, finalizou o responsável.

Vale reforçar que a conservação e manutenção dos imóveis é um dever do proprietário, mesmo que o local não esteja sendo utilizado. Em caso de locais abandonados, a população pode fazer uma denúncia para a prefeitura pela Central 156, por aplicativo, site ou telefone.

