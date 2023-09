A Polícia Militar (PMPR) apreendeu neste domingo (17), uma balão de 10 metros de comprimento em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Três homens foram presos por serem os responsáveis por produzir o objeto que pode provocar grandes transtornos ao cair em residências ou empresas.

De acordo com informações da PM, os policias estavam em patrulhamento no bairro Palmital, quando avistaram o balão que seguia para uma região rural de Araucária. Três homens invadiram uma propriedade para recuperar o objeto, quando foram surpreendidos pela equipe.

Dentro do veículo Celta, os policiais perceberam que havia parte dobradas de balão e uma das placas do carro não estava anexada. Diante dos fatos, os homens foram entregues a Delegacia da Polícia Civil de Araucária.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) alerta a população sobre os perigos e o crime de soltar balão, prática ainda comum nas festividades de junho e julho. A legislação brasileira proíbe a fabricação, venda, transporte e a soltura de balões. A manipulação é considerada crime ambiental. A prática pode causar danos irreparáveis a famílias e ao meio ambiente.

Soltar Balão é Crime

A legislação brasileira proíbe a fabricação, venda, transporte e a soltura de balões. A manipulação é considerada crime ambiental. De acordo com o delegado titular da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Guilherme Dias, o balão é produzido com material inflamável e permite uma rápida propagação do fogo. Por tanto, a prática é perigosa.

“Na queda do balão, há o risco de incêndio de graves proporções, atingindo não só matas e florestas como também ambientes habitados, colocando em risco a vida de inúmeras de pessoas”, alertou Guilherme.

Conforme a Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), a pena para esse crime é de detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente

A PCPR orienta que em casos de emergências, incêndios ou incidentes envolvendo balões, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. A Polícia Militar também pode ser acionada se o crime for flagrante.

