Um acidente na madrugada deste sábado (16) deixou moradores e comerciantes sem luz no bairro Campo Comprido, em Curitiba. Em contato com a Tribuna a população atingida contou que um carro bateu em um poste, que acabou pendendo para o chão com a violência do impacto. Por volta das 13h, algumas casas da região estavam sem energia. Apenas o para-choque do veículo acidentado ficou preso à estrutura poste.

O acidente ocorreu na Rua Eduardo Sprada, entre as ruas Maria Luiza Rossa e Cidade de Concórdia. Uma viatura da Superintendência de Trânsito (Setran) bloqueia o acesso ao veículos.

O desvio é feito pela rua Maria Luiza Rossa. Porém, um caminhão acabou enroscando nos fios de energia e internet.

A reportagem da Tribuna do Paraná entrou em contato com a Copel para obter informações sobre a previsão de retorno completo da luz para a região, mas não obteve resposta antes da publicação desse material.

